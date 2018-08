Area surgelati Ipercoop "Le Zagare" nel mirino dell'Asp: sequestrata

San Giovanni La Punta (Catania) - «Per manutenzione dei banchi il servizio è ridotto per i reparti surgelati, latticini e libero servizio. Ci scusiamo per il disagio». Quell’anonimo foglio bianco, con la scritta riportata a grandi caratteri neri, è ciò che i clienti dell’Ipercoop delle Zagare si sono ritrovati sotto il naso in questi giorni, proprio mentre facevano acquisti (o tentavano di farli...) all’interno del grande magazzino. Una situazione di sicuro non normale, che balzava ancora di più all’occhio perché ad essere inibito alla clientela con tanto di teloni e transenne era - ed è ancora - il grande corridoio che ospita il settore surgelati e, con esso, anche le casse confinanti.

Apparentemente tutto poteva anche rientrare nella normalità, senonché si è appreso, anche attraverso un altro foglio decisamente meno anonimo sistemato sui teloni dell’area in questione, che l’annunciata manutenzione dei banchi non era conseguenza di una lungimirante e opportuna decisione aziendale, piuttosto di un’imposizione dell’Asp 3, intervenuta assieme ad altra forza di polizia (sembra i carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità), che avrebbe riscontrato delle irregolarità e dichiarata sotto sequestro l’area alla luce di quanto previsto dagli articoli 354 e 357 del codice di procedura penale.

I dettagli di quanto riscontrato nel corso dell’attività ispettiva non sono ancora noti. Probabilmente se ne saprà di più a seguito di precisi accertamenti di sicuro in corso di svolgimento all’Asp di Gravina.