Milo, con "Straordinario" torna il festival del cibo da strada innovativo...

Venti chef provenienti da tutta Italia, sedici cantine etnee e dodici maestri dello street food. Torna anche quest’anno il 30 agosto a Milo (Catania) - alle pendici dell’Etna - «Straordinario», il festival gastronomico dedicato al cibo innovativo. La kermesse, giunta alla quarta edizione e nata da un un’idea di Andrea Graziano, founder e creatore del marchio Fud Bottega Sicula, e di Barbara e Marco Nicolosi, è ispirata al cibo da strada "fuori dal comune" e sarà ospitato nella tenuta Barone di Villagrande, ai piedi del Vulcano.

«"Straordinario" è un momento in cui una squadra di uomini e donne con la stessa filosofia di produzione si ritrova a far festa alle pendici dell’Etna - dice Graziano - una notte magica in cui l'Etna diventa protagonista della migliore esperienza gastronomica». Il festival darà ampio spazio alla creatività di chef e produttori. Ma non è tutto, perché in concomitanza al festival, il comune di Milo ospiterà anche ViniMilo, la tradizionale rassegna dedicata ai vini dell’Etna.