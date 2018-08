Troppe vittime da incidenti sulle strade siciliane: altre due persone muoiono a S.M. di Licodia

Santa Maria di Licodia (Catania) - Ancora sangue sull'asfalto in Sicilia. Due persone, un uomo e una donna, hanno perso la vita in uno scontro frontale avvenuto in territorio di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, vicino alla zona delle Vigne. Altre due persone sono rimaste ferite, una delle quali pare abbastanza gravemente. A scontrarsi una Fiat Panda e una Fiat Punto. Le vittime, a bordo della prima auto, erano di Adrano. Sul posto per le indagini e i rilievi i carabinieri della compagnia di Paternò.

Quest' ultimo incidente va ad aggiungersi ad un triste e preoccupante elenco che continua ad allungarsi. All'alba sempre di oggi altre due vittime della strada, a Motta Camastra. Ad avere la peggio in questo caso sono stati due fratelli di 17 e 28 anni originari di Francavilla, Francesco e Luciano Siracusa.

E' di appena due giorni fa un altro pesante bilancio di vittime da incidenti: alle porte di Caltanissetta, al rientro da un matrimonio a Catania, tre componenti di una stessa famiglia sono rimasti sul selciato. Salvatore Barba, insieme ai figli Flavia ed Enzo, viaggiavano a bordo di una 500 che si è scontrata con un camion.