Mascali, si dà alla fuga "Ara ararauna": autoscala e tanta pazienza, "ripreso" da vigili del fuoco...

MASCALI - Intervento di recupero di un pappagallo ad opera di vigili del fuoco del comando provinciale di Catania intervenuti questa mattina alle 10 in via Carrata, nella zona residenziale di Mascali. Gli uomini del 115 erano stati allertati da un privato cittadino, proprietario di un esemplare di pappagallo brasiliano "Ara ararauna" scappato dalla propria gabbia, in una abitazione privata, mentre gli si stava dando da mangiare. Il pappagallo con un guizzo è uscito dalla gabbia fuggendo via dal balcone.

Immediate le ricerche dell’uomo che ha poi rintracciato il proprio pappagallo, in cima ad un albero, all'interno di un’area privata. Da qui la richiesta di intervento di vigili del fuoco che con l’autoscala sono poi riusciti a raggiungere la sommità dell’albero, recuperando il prezioso pappagallo, il più rappresentativo di questi volatili grazie alle sue dimensioni e ai suoi colori.

E' un superbo uccello la cui lunghezza sfiora i 90 centimetri, dalla livrea inconfondibile che giustifica il suo nome comune in italiano: "Ara gialla e blu". Scene di commozione alla fine tra il proprietario e i vigili del fuoco quando il pappagallo è stato restituito.