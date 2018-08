Lavoro stabile per i 150 lavoratori Dusty del "bacino prefettizio"

CATANIA - Tutti i 105 lavoratori del cosiddetto «bacino prefettizio» da impiegare per la raccolta rifiuti saranno assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla Dusty, azienda aggiudicataria dell’appalto ponte che comprende la raccolta anche nel 25% del territorio finora gestito dal Comune stesso. Lo rendono noto il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore all’ambiente Fabio Cantarella, a conclusione dell’incontro che si è svolto nell’ufficio provinciale del lavoro alla per passaggio del personale tra l'uscente Senesi e la subentrante Dusty, alla presenza dei rappresentanti sindacali e del Comune.



«Un fatto importante - ha spiegato il sindaco Pogliese - che garantisce finalmente stabilità lavorativa a oltre cento famiglie che da parecchi anni hanno dovuto subire le difficoltà del precariato, tutti operatori che hanno una notevole esperienza nel settore. Siamo soddisfatti anche per i 32 lavoratori della Ecocar, azienda che finora ha gestito i mezzi comunali della nettezza Urbana, per cui la Dusty si è impegnata ad aprire un tavolo tecnico per impiegare anche questo personale, uno sbocco positivo per cui siamo fiduciosi. Un successo raggiunto nella massima trasparenza -ha concluso- Pogliese- che premia anche l’impegno delle rappresentanze sindacali e dell’assessore Cantarella, di una vicenda complessa che si è chiusa positivamente nell’interesse dei lavoratori e di un servizio di raccolta e rifiuti che con la sinergia di tutti gli attori, finalmente, già dai prossimi giorni deve segnare una svolta significativa nel segno dell’efficienza».