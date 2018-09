Palagonia, auto piomba su gruppo di persone: una donna morta e sette feriti

Palagonia (Catania) - I pessimi rapporti di vicinato sarebbero alla base, ma si sta indagando anche su altro, di quanto accaduto intorno alle 23 di ieri a Palagonia. Una donna, Maria Napoli, è rimasta uccisa e altre sette persone ferite, dal violento impatto di un'auto, una Fiat Punto, alla cui guida c'era un uomo che è riuscito a fuggire e che sarebbe un vicino di casa delle persone colpite. La vittima e i feriti, uno dei quali è in prognosi riservata si trovavano tra via degli Orti e via Savona quando si sono visti piombare addosso quella macchina. Dai primi riscontri sembrerebbe essere stato un gesto volontario da parte dell'automobilista. Il gruppo colpito era seduto fuori, all'esterno delle rispettive abitazioni.

I feriti sono stati ricoverati tra Gravina di Caltagirone, Militello e il Cannizzaro di Catania.