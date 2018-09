Auto contro vicini di casa, Palagonia sconvolta dal dolore

PALAGONIA (CATANIA) - Finestre e porte chiuse, col sole che picchia forte in via Savona a Palagonia. Strada stretta e auto posteggiate. Ma nessuno in strada e nessuno risponde a chi bussa alla porte e citofona. Abitavano tutti in via Savona: l’aggressore, suo padre e le vittime. A poche decine di metri di distanza. Una strada senza sbocco che la sera si anima dei suoi residenti, come ieri sera, ma che oggi pare disabitata.



Giornata di dolore e silenzio a Palagonia, non ci sono persone in casa o non hanno alcuna voglia di parlare. Come l’ex moglie del cinquantaduenne ricercato per la folle aggressione di ieri sera, che si limita dire ai cronisti: «Non so niente, non so niente...». Ma ci sono anche case vuote, quelle dei familiari che hanno avuto feriti, travolti dall’auto, e sono negli ospedali per avere loro notizie.