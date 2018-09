Aci Trezza, la splendida baia dei Faraglioni illuminata dalla Madonna

ACI TREZZA - Ieri sera (…e per tutta la notte) il Faraglione grande ha reso visibili le sue fattezze laviche grazie al cammino luminoso delle fiaccole per la Madonna che, in certi momenti, è stato ampliato dalle luci dei fuochi che dal molo di Trezza illuminavano le barche nel porto e la vicina Isola Lachea. A mezzogiorno la Madonna aveva ricevuto l’omaggio floreale che dalla chiesa Madre il parroco, don Carmelo Torrisi, i responsabili della Commissione dei festeggiamenti, i ministranti e tutto il popolo di Trezza sulle barche avevano portato in cima al Faraglione confondendo le vesti liturgiche e di cerimonia con i bikini di coloro che non mancano di prendere il sole. Il mare era calmo, non c’era vento a turbare l’avvicinamento all'immagine della Madonna e la festa è stata grande e ricca di partecipazione.

La Madonna sul mare in questo inizio di settembre è la protagonista acclamata non solo attorno ai Faraglioni ma anche nelle zone limitrofe, anche se si presenta con nomi diversi. Proprio ieri sul mare verso Stazzo c’era la Madonna di Santa Maria La Scala mentre la prossima settimana sarà la Madonna di Ognina a essere acclamata lungo tutta la costa catanese fino al Castello, in cima al cui maniero la chiesetta sacramentale, un tempo del vescovo di Catania e dei baroni che guidarono il territorio, era intitolata proprio alla Madonna delle Grazie.

La festa a Trezza è dedicata alla Madonna della Buona Nuova mentre l’immagine sul Faraglione è della Madonna Ausiliatrice.