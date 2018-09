Test Medicina Catania: 100 minuti, 60 quesiti e 323 posti per la corsa al camice bianco

CATANIA - Sono 2.818 gli iscritti alla prova di acceso alle lauree magistrali a ciclo unico dell’Università di Catania in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria che si terrà domani, alle 8, a Le Ciminiere. Sono 323 i posti messi a disposizione dal Miur per l’anno accademico 2018/19 (299 per il corso in Medicina e Chirurgia e 24 per Odontoiatria e Protesi dentaria). Gli aspiranti studenti di medicina avranno a disposizione 100 minuti per rispondere a 60 quesiti di cultura generale (2 domande), ragionamento logico (20), biologia (18), chimica (12) e fisica e matematica (8).



L’indomani, 5 settembre, sempre alle Ciminiere, sono previste altre due prove. La mattina alle 8,30 si terrà il test per l'accesso ai corsi del dipartimento di Scienze umanistiche: Lettere (230 posti disponibili), Lingue e culture europee, euroamericane e orientali (299 posti) e Scienze e lingue per la comunicazione (300 posti). I 1.439 candidati dovranno rispondere a 50 quesiti in 100 minuti: 30 domande su comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana, 10 sulle conoscenze acquisite negli studi scolastici e 10 di ragionamento logico-critico.



Alle 15 appuntamento per 499 iscritti alla prova del corso in Biotecnologie (75 posti disponibili), afferente al dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche: previste 50 domande in 100 minuti di Matematica e ragionamento logico e cultura generale (20 quesiti); biologia (10), Chimica (10) e Fisica (10).