Auto killer su vicini di casa, a Palagonia fiaccolata di solidarietà

Palagonia (Catania) - Una fiaccolata per far sentire vicinanza e solidarietà alle famiglie che nella sera di venerdì scorso a Palagonia, sono rimaste coinvolte dall'auto killer piombata contro di loro con un bilancio di una persona anziana morta e sette feriti. Una vicenda dai contorni ormai chiari, almeno per quanto riguarda la responsabilità del gesto attribuita a Gaetano Fagone, un vicino di casa.

La marcia che ha visto in prima fila il sindaco di Palagonia Salvatore Astuti, oltre ad un nutrito numero di cittadini, ha attraversato le principali piazze e vie del centro per poi concludersi tra via degli Orti e via Savona, teatro di quella che poteva essere una vera e propria strage.