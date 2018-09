Test Medicina, studenti trasferiti in altro padiglione e a Catania scoppia il caos

CATANIA - «Migliaia di segnalazioni di presunte irregolarità ci sono arrivate nelle ore successive alle prove di accesso al corso di Medicina di più facoltà. Tra queste, c'è anche quella riguardante i fogli da utilizzare come brutte copie». Lo rende noto lo studio legale Leon Fell di Palermo sostenendo che «in alcune sedi è stato vietato ai candidati di utilizzare più fogli per fare i calcoli». «In pratica - spiegano i legali - era possibile utilizzare soltanto il foglio di «controllo» per rispondere alle domande di matematica, mentre in altre sedi è stato possibile utilizzare anche i fogli di domanda. Una disparità di trattamento anche piuttosto grave, in quanto vista la complessità dei quesiti, era praticamente impossibile risolverli utilizzando un solo foglio».



Lo studio legale segnala anche un caso particolare avvenuto a Catania: «i candidati superano tutti i controlli in maniera regolare, ma quando vengono trasferiti in un padiglione differente, per un guasto al sistema di climatizzazione, uscendo dall’edificio, ripassano dai metaldetector che suonano incessantemente, ma nessuno effettua i dovuti controlli né verifica nuovamente l’identità dei candidati». Gli avvocati sono in possesso di un video di uno degli studenti che hanno partecipato al test: «Siamo entrati nel nuovo plesso - racconta il giovane che vuole mantenere l’anonimato - e siamo passati nuovamente dai metal detector che suonavano, ma nessuno ha controllato che non avessimo con noi cellulari, auricolari o altri dispositivi, né hanno verificato la nostra identità. In quel frangente - osserva - potrebbe essere successo di tutto, persino che qualcuno sia entrato al posto di qualcun altro! Ho chiesto che venisse messo a verbale e non me l’hanno consentito, deridendomi. Ho fatto chiamare persino il presidente di commissione - chiosa lo studente - e anche lui si è rifiutato di far mettere a verbale l’accaduto».