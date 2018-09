"Operazione sicurezza" per chiesa Santa Venera dopo crollo intonaco

Mascali (Catania) - Vigili del fuoco in azione oggi pomeriggio per le operazioni di messa in sicurezza della chiesa di Santa Venera, frazione di Mascali, dalle cui torri si sono staccati dei frammenti di intonaco precipitando sul sagrato senza per fortuna colpire nessuno. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei distaccamenti di Riposto, Acireale con il supporto dell’autoscala del Comando provinciale di Catania.



Gli uomini del 115 una volta raggiunta la parte sommitale della chiesa hanno rimosso una grossa sfera in cemento che rischiava pericolosamente di precipitare al suolo; analogamente sono state puntellate alcune parti ammalorate di cornicione, nel prospetto principale dell’edificio sacro, logorate delle infiltrazioni.