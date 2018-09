Catania, più controlli vigili urbani per riapertura scuole 08/09/2018 - 18:32 di Redazione

Così come stabilito dal sindaco Pogliese, presidieranno le principali strade di accesso alla città sia per evitare il traffico intasato e anche per effettuare una vigilanza anti bullismo nelle scuole assegnate dalla Questure alla sorveglianza della Polizia Municipale

CATANIA - Con l’inizio delle lezioni nelle scuole di Catania da lunedì il sindaco Salvo Pogliese ha disposto l’intensificazione dei controlli della Polizia Municipale in strada e anti bullismo delle scuole assegnate dalla Questure alla vigilanza dei vigili urbani.

«Dalle 7.30 alle 09.00 - ha spiegato il sindaco Salvo Pogliese a conclusione di una riunione operativa - saranno presidiate le arterie d’ingresso alla città e dalle 12 alle 14 quelle in uscita. Ho chiesto che particolare attenzione venga dedicata al miglioramento della fluidità della circolazione veicolare nelle ore di punta, ma anche di reprimere le soste selvagge d’intralcio alla circolazione stradale. Sarà utilizzato - ha annunciato il sindaco - tutto il personale disponibile della polizia Municipale, che come si sa è numericamente ridottissimo, sia appiedato che con mezzi di servizio a supporto degli operatori ordinariamente impegnati nei servizi di viabilità».

Previsto anche il servizio di vigilanza davanti numerose scuole, con lo scopo non solo di regolamentare il traffico, ma anche per evitare atti vandalici e fenomeni di bullismo.