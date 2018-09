CATANIA - L’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, ha convocato per martedì prossimo, 11 settembre, una riunione nella sede di rappresentanza della Regione a Catania con i direttori delle strutture d’emergenza della città per affrontare le criticità dei pronto soccorso degli ospedali etnei. Lo rendono noto Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl di Catania, e Armando Coco, segretario generale della Cisl Funzione pubblica etnea. «Ringraziamo l’assessore Razza - aggiungono i sindacalisti - per la tempestività con cui ha risposto al grido d’allarme lanciato sulla criticità del pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi. Ma va comunque portata a compimento la riforma della sanità siciliana, con presidi territoriali previsti per alleggerire il carico dei pronto soccorso e abbattere le liste d’attesa per le visite specialistiche».

La situazione di difficoltà nei pronto soccorso di alcuni ospedali etnei, e in particolare in quello del Garibaldi Centro (di cui si è occupato anche il quotidiano La Sicilia), è stata tra l'altro oggetto di una denuncia del Codacons:

“Punte di oltre 70 persone letteralmente stipate nei tre ambulatori disponibili in un clima di crescente esasperazione degli accompagnatori - dichiara il presidente regionale Codacons Giovanni Petrone -, che sono arrivati a chiamare anche le forze dell’ordine pur di essere considerati. Per non parlare delle attese che superano anche le 30 ore”.

Il Codacons, tramite l’Avv. Carmelo Sardella, Dirigente dell’Ufficio Legale, sulla base delle diverse testimonianze dei cittadini, annuncia la presentazione di un esposto denuncia con la richiesta alla Procura della Repubblica di Catania di indagare Azienda Ospedaliera, ASP e Regione Siciliana per i reati di tortura, violenza privata e abbandono di persone incapaci, perché riguardanti cittadini ammalati.

“In un clima di forte esasperazione e di grande tensione sociale, queste interminabile ed inaccettabili tempi di attesa al pronto soccorso, ci preoccupano anche per le possibili ripercussioni sull’ordine pubblico e sull’incolumità del personale medico e sanitario", conclude il Codacons.