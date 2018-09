Medico catanese tra i superstiti dell'aereo caduto in Sud Sudan

E’ catanese uno dei sopravvissuti allo schianto di un piccolo aereo nel Sud Sudan. Si chiama Damiano Biagio Cantone, 32 anni, ed è un medico di Cuamm-Medici con l'Africa. Era diretto all’ospedale di Yirol per prestare servizio nella struttura che dal 2007 opera a favore della salute di mamme e bambini.

A confermare la notizia è la stessa Ong che ha sede a Padova. "Con grande sollievo, seppur addolorati per le tante vittime e le loro famiglie - si legge sul sito istituzionale di mediciconlafrica.org - confermiamo che le condizioni del dottor Cantone sono buone e che il medico non è in pericolo di vita. Verrà trasferito a Juba e rientrerà presto in Italia. Per rispetto della privacy del dottor. Cantone e della sua famiglia ogni aggiornamento verrà fornito in questa stessa modalità". Nella mattinata di domenica 9 settembre, un aereo di linea proveniente da Juba e diretto a Yirol è precipitato nel lago adiacente alla pista di atterraggio durante la fase di discesa. Secondo le informazioni finora disponibili, sono 18 le vittime e 3 i sopravvissuti.