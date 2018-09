Schianto ultraleggero,"Rosa che voli via": il ricordo struggente del fratello Nicola

Acireale (Catania) - Acireale è una comunità sconvolta per la scomparsa di Rosa D'Agostino morta ieri, tra Fiumefreddo e Calatabiano, nello schianto dell'ultraleggero che pilotava. Infiniti i messaggi di cordoglio per l'esponente di una famiglia molto conosciuta nell'Acese: Rosa, 45 anni, era infatti la sorella di Nicola D'Agostino, deputato regionale di Sicilia Futura. E' proprio lui a ricordarla con un post sul suo profilo Facebook: «Ti ricorderò come la sorella che amava la vita, la famiglia, gli amici e il lavoro con passione e sincerità profonda ed inimitabile. Avevi sempre ragione, anche quando non sembrava. Eri come un temporale: splendido e tempestoso quando arriva, splendido e rincuorante quando finisce. Ora è tempo di pace e ci lasci soli e con un grande vuoto, splendida sorella mia...».

Rosa D'Agostino è stata tradita dalla sua grande passione per il volo. Ieri pomeriggio era appena decollata dall'Aviopista di Calatabiano con un "Tecnam P92", quando probabilmente per un'avaria al motore, è precipitata in un canneto nella zona di Pasteria. I primi a lanciare l'allarme e testimoni dell'accaduto, prestando servizio antincendio in quelle zone, sono stati degli agenti della Forestale. Quindi l'intervento dei Vigili del Fuoco durato ore per poter estrarre il corpo della pilota dalle lamiere.

Il corpo della sfortunata donna si trova adesso nell'obitorio dell'ospedale Cannizzaro di Catania.