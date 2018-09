Catania, identificato uomo cadavere in mare: ma la causa della morte?

Catania - Appartiene ad Antonio Sabella, un uomo catanese di 51 anni, il cadavere recuperato in mare al largo di Piazza Europa, dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Catania. L'uomo, che così come riporta un post del fratello, soffriva di crisi depressive, si era allontanato da casa lo scorso 10 settembre. Il fratello aveva lanciato l'allarme anche su Fb, dopo averlo cercato con altri familiari e amici e dopo averne denunciato la scomparsa.

Resta al momento un giallo il modo il cui Sabella ha perso la vita: non è ancora chiaro se il gesto di finire in mare sia stato volontario, accidentale o dovuto ad altra causa. Il corpo, una volta recuperato, è stato trasportato nel porticciolo vicino piazza Europa per consentire i primi accertamenti da parte dell'Autorità giudiziaria.