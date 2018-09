Catania, assalto a supermercato Crai: tre rapinatori arrestati a Nesima

Catania - Un pluripregiudicato e due incensurati sono stati arrestati dalla Polizia di Catania per l'assalto al supermercato Crai di via Pacinotti, nel quartiere di Nesima. Antonino Barbagallo, 34 anni, Giuseppe Papale, 20 anni e Giovanni Coppola, 35 anni sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso.

Nel corso della serata di ieri, subito dopo aver assaltato, armati e travisati con passamontagna il supermercato, i tre sono stati intercettati e bloccati da una pattuglia della Squadra Investigativa del Commissariato di Nesima. I tre criminali erano a bordo di una Smart, stretti sul sedile anteriore, con addosso le prove del crimine appena commesso, ovvero una pistola, scoperta poi essere a salve, i passamontagna utilizzati per il travisamento dinanzi ai dipendenti dell’esercizio commerciale, nonché la cassa porta monete contenente il bottino della rapina.

I tre fermati sono stati trasferiti nel carcere di Piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Ulteriori accertamenti sono in corso per verificare se i tre rapinatori sono gli autori anche di altre rapine, sempre in danno a supermercati, messe a segno nella stessa serata e con lo stesso con lo stesso modus operandi.