CATANIA - Iniziative di promozione ambientale, trekking culturali, passeggiate in bicicletta, aree pedonali nel centro storico e al lungomare, visite guidate a siti monumentali e naturalistici, seminari, esibizioni itineranti di orchestre e artisti di strada, sfilate di carretti e cavalli. E’ ricco il calendario della Settimana europea della mobilità sostenibile che si svolgerà in città da domani a sabato prossimo, organizzata dall'Amministrazione Pogliese per sensibilizzare a nuovi modelli di mobilità improntati alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente.

La manifestazione, promossa dalla Commissione europea e dal ministero dell’Ambiente, è stata presentata ieri nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti dal sindaco Salvo Pogliese e dagli assessori alla Mobilità, Pippo Arcidiacono, alla Cultura, Barbara Mirabella, alla Sicurezza ed Ecologia Fabio Cantarella, e da Filippa Adornetto, mobility manager del Comune.

La Settimana 2018, caratterizzata dallo slogan “Cambia e Vai”, è incentrata sul tema della multimodalità. Il clou della manifestazione si avrà domani con l’iniziativa “In città senza la mia auto”, e con una serie di attività messe a punto dal Comune in tre aree cittadine che saranno chiuse al traffico: un’ampia porzione del centro storico e piazza San Francesco d’Assisi, dalle 8 alle 14, e il lungomare da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia dalle 15,30 alle 21,30.

«E’ massimo il nostro impegno - ha detto il primo cittadino - nel sostenere iniziative volte ad affermare la cultura della mobilità sostenibile e a valorizzare la città tutta, dal centro storico al lungomare e a tutte quelle aree che possono diventare maggiormente attrattive. Penso per esempio alla piazza San Francesco che sperimenterà in questa settimana una chiusura al traffico, a vantaggio del museo Belliniano e dell’area a ridosso di via Crociferi, che intendiamo riproporre in maniera permanente. Riguardo al Lungomare, che sarà chiuso al traffico integralmente domani pomeriggio - ha sottolineato Pogliese - voglio anticipare che dal 7 ottobre partirà il Lungomare Fest, che avrà anche un logo, per arricchire le iniziative che i nostri concittadini hanno dimostrato di apprezzare».

«Sono tante le associazioni che hanno chiesto di partecipare – ha detto Arcidiacono - e che quindi hanno dimostrato di condividere con noi uno spirito nuovo con l’obiettivo di migliorare il volto della nostra città. E’ stato fatto un grande lavoro sinergico, anche con le aziende del trasporto pubblico locale e i commercianti, e il risultato è un programma molto ricco e articolato, che coprirà tutta la settimana».

L’assessore Mirabella ha messo in risalto l’impegno dell’Amministrazione nell'apertura straordinaria di musei e siti culturali cittadini e la piena collaborazione con le associazioni nella realizzazione delle tante iniziative che si svolgeranno in giro per la città, come la sfilata degli artisti di strada Ursino Buskers. Fabio Cantarella si è soffermato sugli aspetti di decoro e pulizia nelle zone della manifestazione che saranno particolarmente attenzionate dal servizio di nettezza urbana.

Dal canto suo l’ingegnere Adornetto ha evidenziato come la manifestazione catanese contenga tutti e tre i parametri richiesti dalla Commissione europea (le amministrazioni possono attenersi anche solo a uno di essi), ovvero «la creazione di aree pedonali, la realizzazione di misure di mobilità sostenibile in modalità permanente - e la chiusura di piazza San Francesco va in questa direzione -, e l’organizzazione di eventi nell’arco di tutta una settimana».

In occasione della manifestazione l’Amt metterà a disposizione diverse corse gratuite e la Fce garantirà domani una domenica con la metropolitana in servizio.