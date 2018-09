Catania, teenager beccati al borghetto Europa a fumare spinelli

CATANIA - Cinque ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 15 anni di età sono stati sorpresi a Catania dalla Polizia di Stato a fumare marijuana nei pressi del centro commerciale 'Borghetto Europà, in Piazza Europa. In totale erano circa 60 i giovani, divisi in gruppetti, notati a fumare presumibilmente marijuana. Gli agenti hanno contestato ai cinque l'uso personale di sostanze stupefacenti ed hanno sequestrato la droga. I cinque saranno segnalati alla Prefettura ed ai Servizi Sociali e al Tribunale dei Minori. Convocati anche i genitori dei ragazzi, che hanno ringraziato i poliziotti. Uno solamente, una donna, ha oltraggiato la Polizia di Stato con frasi irriguardose, affermando che questa Istituzione «dovrebbe pensare a cose più importanti».

I controlli sono stati effettuati su disposizione del Questore Alberto Francini. Gli agenti hanno anche sorpreso un ragazzo minore dei 12 anni in possesso, oltre che di marijuana, anche di un pacchetto di sigarette. Durante i controlli un quindicenne si è scagliato con violenza contro gli agenti oltraggiandoli ed è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Anche la madre è stata denunciata per abbandono scolastico dopo che è stato accertato che il ragazzo aveva, con il consenso della madre, interrotto gli studi sin dall’età di 13 anni. I poliziotti hanno anche denunciato un giovane che stava spacciando droga a una minorenne e gli hanno sequestrato droga e denaro. La minorenne è segnalata alla Prefettura e lo sarà anche anche ai servizi sociali.