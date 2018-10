Al via domeniche a Catania con "LungomareFest"

Catania - Inizierà domani, domenica 7 ottobre il Lungomare Fest, la festa con cui la città si riappropria del suo elemento, il mare e lo farà per altre sei domeniche durante l’anno. Cittadini e turisti di tutte le età avranno a disposizione un ventaglio di attività culturali e di vario genere anche quelle volte a far comprendere il valore della mobilità sostenibile e della solidarietà.

Una kermesse con eventi e promozione dello sport anche paralimpico, spazi musicali e teatrali con reading letterari e concerti, esibizioni e gare di danza e twirling, mostre d'arte, proiezioni di cortometraggi, sfilate di costumi e marionette, autobooks, trekking culturali, tour guidati, pop up market e mercatini artigianali, degustazioni, giochi e laboratori per bambini, screening sanitari, passeggiate in bicicletta e con altri mezzi elettrici o a pedalata assistita.



Chi vorrà partecipare all’intenso programma di eventi avrà a disposizione attività e servizi collaterali, come ad esempio la possibilità di parcheggiare gratuitamente a piazza Europa o nella zona dell’istituto Nautico in zona Rotolo nel nuovissimo parcheggio. «Lungomare Fest – ha detto il sindaco Salvo Pogliese- vuole essere una vera e propria festa della Città, nata dal formidabile lavoro di squadra tra vari assessorati, istituzioni cittadine, le scuole, il volontariato, il mondo dell'associazionismo e privati per coinvolgere tutti con iniziative che si svolgano accanto al mare».



Il Lungomare è stato idealmente suddiviso in quattro zone: l'area di piazza Nettuno e viale Ruggero di Lauria, l'area di viale Artale Aragona con via Marittima e la piazza con la Torretta saracena, quella di piazzale Sciascia con il parcheggio Europa aperto dalle 10 alle 21.30 e, infine, l'area di piazza Tricolore dove si trova il monumento ai Caduti. In tutte le zone del Lungomare le attività si svolgeranno a partire dalle 9.30 e fino alle 22.30, e per larga parte saranno gratuite.

Tanti gli artigiani che hanno aderito alla proposta e anche loro, con i loro 50 stands, concorreranno a creare il contenitore di eventi e iniziative.



Intanto oggi alle 10,30, Rfi rappresentata dall’ing. Salvo Leocata, consegnerà al sindaco Pogliese il nuovo parcheggio realizzato congiuntamente alla stazione di Ognina, con ingresso da via De Caro, nell’ambito dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria tra le stazioni di Catania centrale e Cannizzaro. L'opera ha una capacità di 117 posti macchina, compresi una serie di stalli per persone a mobilità ridotta e oltre a servire la nuova fermata ferroviaria di Ognina, sarà a servizio del quartiere.

Il parcheggio verrà utilizzato già domani per accogliere le auto dei cittadini che parteciperanno all’evento LungomareFest.