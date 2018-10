Spaventoso incendio in appartamento a Catania: famiglia fugge dalle fiamme

Catania - Un incendio si è sviluppato, in serata poco prima delle 22, in un appartamento in via Reclusorio del Lume, nel centro di Catania. Le fiamme sono divampate in un'abitazione al quinto piano di un palazzo al civico 29, per cause ancora in corso di accertamento. Al momento dell'incendio, in casa c'era la famiglia che la abitava: una coppia con un bimbo che, constatata la gravità di quanto stava accadendo, ha lasciato l'appartamento mettendosi in salvo. Sul posto sono intervenute due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, con il supporto di un'autoscala ed un'autobotte. Il palazzo per precauzione è stavo evacuato.

Ad una prima valutazione eseguita alla conclusione delle attività di spegnimento, sembra che le cause dell'incendio siano state di natura accidentale.