Giornalista diffamato, prima udienza del processo a Crocetta

CATANIA - L’eccezione di competenza territoriale presentata dall’avvocato Floriana Cocuzza per la difesa ha caratterizzato la prima udienza, davanti alla terza sezione penale del Tribunale monocratico di Catania, del processo all’ex Presidente della Regione Rosario Crocetta per diffamazione nei confronti del giornalista Gregorio Arena alla trasmissione «L'arena» di Massimo Giletti, andata in onda su Rai Uno il 18 novembre 2012. Arena, assistito dall’avvocato Giuseppe Lipera, all’epoca era responsabile dell’Ufficio Stampa della Presidenza della Regione a Bruxelles. Sia il Pm che la parte civile si sono opposti. La presidente Giuseppina Elena Corrao si è riservata di decidere alla prossima udienza, che si terrà il 10 gennaio del 2019. La richiesta era stata presentata in sede di udienza preliminare, ma il Gup Antonino Currò l’aveva rigettata. La parte civile ha citato come testi tra gli altri il conduttore della trasmissione, Massimo Giletti.



«Sono certo - ha affermato Arena, presente all’udienza - che la questione sulla competenza si definirà definitivamente con il prosieguo del giudizio qui a Catania. Come ha chiarito il mio legale, l’avvocato Giuseppe Lipera, nel caso in specie vige un criterio di competenza speciale che fissa la competenza presso il luogo della residenza della persona offesa per cui non vi devono essere dubbi sul fatto che il dibattimento si svolgerà qui a Catania. Spero quindi che nel più breve tempo possibile si possa giungere alla definizione di questa oramai annosa vicenda».