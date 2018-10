"Ritrovo per pregiudicati", chiuso bar a Riposto: attività sospesa per 15 giorni

Riposto (Catania) - Un provvedimento senza precedenti nell'area jonica etnea e a Riposto in particolare. I militari dell’Arma della locale Stazione, nel corso di vari appostamenti hanno potuto verificare in un bar del centro di Riposto la presenza costante di pregiudicati, trovati all’interno e nei pressi dell'esercizio commerciale, alcuni di essi con precedenti per associazione a delinquere di tipo mafioso e molti altri per reati contro la persona, il patrimonio o inerenti armi e stupefacenti.

Dunque un assembramento ritenuto pericoloso sotto il profilo dell’ordine pubblico tanto da indurre i carabinieri di proporre la chiusura preventiva. Il questore di Catania, autorità competente in materia, accogliendo la richiesta dei carabinieri, ha emesso un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa per 15 giorni, che è stato notificato stamane dai Cc al titolare del bar.