Botte da orbi davanti al porto di Catania: urla svegliano i residenti

Catania - Una rissa violenta nel cuore della notte. Intorno alle 2,30 i residenti di fronte all'ingresso del porto di Catania, in via Dusmet, sono stati letteralmente svegliati da un vociare, se non da urla, di quanti, tutti giovani, erano presenti in quel momento sul posto. Non è ben chiaro da cosa sia scaturita la lite che ha coinvolto almeno una decina di persone che se le sono date con veemenza tanto da lasciare anche macchie di sangue in alcune auto in sosta nelle vicinanze. La rissa è stata in parte ripresa con un telefonino cellulare così come testimoniato da CataniaToday che ha pubblicato il video.