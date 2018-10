Multiservizi, tardano gli stipendi: lavoratori protestano a Catania

CATANIA - Nella tarda mattinata di oggi una rappresentanza di lavoratori della Multiservizi sì è recata in piazza Duomo sotto il Palazzo degli Elefanti protestando per il «continuo ritardo dei pagamenti degli stipendi, in arretrato di due mensilità». Una situazione insostenibile per i lavoratori, angustiati anche e soprattutto perché non sanno a cosa andranno incontro in ragione delle gravi difficoltà economiche in cui versa il Comune di Catania.

FOTO DI DAVIDE ANASTASI