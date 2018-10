Riposto, ragazzino colpito da emorragia cerebrale trasferito dall'elisoccorso in ospedale a Catania

È ricoverato al Cannizzaro di Catania in gravi condizioni un ragazzino di 10 anni che questa sera a Riposto, attorno alle 19, è stato colpito da una emorragia cerebrale mentre era in casa. Attivati i soccorsi è intervenuta una ambulanza del 118. I sanitari, considerata la grave situazione, hanno allertato l’elisoccorso, atterrato nel giro di pochi minuti vicino ai campi da tennis di via della Repubblica, in pieno centro a Riposto.

Il giovanissimo prima di salire a bordo del velivolo è andato in arresto cardiaco ed è stato rianimato con successo. Giunto al Cannizzaro di Catania, è stato ricoverato in Rianimazione, con prognosi riservata.