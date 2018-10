Operaio muore schiacciato da lastroni di pietra a Belpasso

BELPASSO (CATANIA) - Un operaio di 55 anni, Gaetano Alessi Batu, di Mascalucia, è morto schiacciato da un lastrone di pietra lavica a Belpasso (Catania) mentre stava lavorando nei locali della sua ditta, l’Europietre Industria srl, in contrada Pantano. Secondo una prima ricostruzione, insieme a un suo collega stava spostando la grossa lastra per prenderne un’altra sottostante, quando entrambe hanno ceduto finendo sull'operaio ed uccidendolo sul colpo. Indagano i carabinieri. Sul posto anche personale del 118 e i vigili del fuoco.

«È l’ennesima tragedia che ci addolora tutti e col nostro cordoglio ci sentiamo vicini alla famiglia». Lo affermano in merito alla morte dell’operaio il segretario generale della Cisl di Catania Maurizio Attanasio, segretario generale della Filca Cisl etnea Nunzio Turrisi. «La sicurezza sul lavoro - aggiungono i due sindacalisti - non può essere un optional, ma ognuno deve fare la propria parte. Non basta solo indignarsi o denunciare l’inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti e dei contratti. Deve diventare la priorità con controlli nelle aziende, investimenti, prevenzione, informazione e formazione capillare ai lavoratori».