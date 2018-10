Ospedali, nuovo pronto soccorso al Garibaldi-Centro: ecco come sarà

Catania - Il presidente della Regione, Nello Musumeci, il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza parteciperanno lunedì 29 ottobre alle ore 10.30, presso il Presidio Ospedaliero Garibaldi-Centro alla posa della prima pietra del costruendo nuovo padiglione di Pronto soccorso che sorgerà al posto della vecchia palazzina delle Malattie infettive dell’ospedale, con ingresso da via Fabio Filzi. Sarà il Commissario straordinario dell’Arnas, Giorgio Santonocito, ad aprire la cerimonia di “Posa della prima pietra” del nuovo edificio.

Il nuovo reparto di emergenza del Garibaldi-Centro sorgerà nella parte alta del nosocomio, andando ad occupare quasi per intero lo spazio antistante via Fabio Filzi, ponendosi inevitabilmente al centro della nuova logistica dell’emergenza in città, soprattutto a seguito della prossima chiusura dell’ospedale Vittorio Emanuele già disposta per il 18 novembre in contemporanea con l’apertura del nuovo pronto soccorso del Policlinico di via Santa Sofia. La durata dei lavori dovrebbe essere di 16 mesi.