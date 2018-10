Catania, già da oggi tutti alla "Fiera dei Morti": sei padiglioni coperti in caso di maltempo e persino una ruota panoramica...

CATANIA - Rivivere la tradizione della Commemorazione dei Defunti, animando le piazze: questo l’obiettivo dell’iniziativa “Notte di zucchero” che il 2 novembre, dalle 10 alle 13, proporrà in piazza Università laboratori, spettacoli e intrattenimenti vari, a ingresso libero, dedicati alle famiglie e, in particolar modo, ai bambini. L’appuntamento, che si avvale della collaborazione di Dora Argento e Claudio Ciatti, è stato presentato davanti al Teatro Machiavelli dall'assessore alla Cultura, Barbara Mirabella, dall'ideatrice e direttrice artistica, Giusi Cataldo, e dall'organizzatrice della prima edizione catanese, Bianca Caccamese di KidsTrip.

La “Notte di zucchero”, infatti, è stata già collaudata a Palermo, dove si svolge dal 2013, come ha spiegato Cataldo: «Mio figlio aveva pochi anni e volevo riuscire a trasmettergli il senso più gioioso della commemorazione dei Defunti. Così è nata “Notte di zucchero, festa di morti, pupi e grattugie”, che a Palermo ha riportato in piazza diverse tradizioni, e che quest’anno abbiamo esteso a Catania».

Tra piazza Università e il teatro Machiavelli, quindi, si susseguiranno tre ore no stop di attività e a spiegarcelo è l’organizzatrice etnea, Caccamese: «Laboratori e momenti ludici, spettacoli teatrali e circensi, storytelling, letture all'aperto e a bordo dell’autobooks comunale. Sono previsti, inoltre, l’utilizzo e la realizzazione di giochi di legno e tante altre attività dedicate ai più piccoli per salvare una tradizione che si stava perdendo».

«Insieme col sindaco Salvo Pogliese, la Giunta e il Consiglio comunale - ha sottolineato l’assessore Mirabella - abbiamo voluto dare un forte segnale di attenzione per le antiche usanze, alle quali siamo legati con ricordi carichi di suggestione: non possiamo guardare al futuro senza il sostegno di radici ben salde. Ringrazio gli enti e le associazioni che hanno contribuito a questa importante iniziativa, che ho ritenuto doveroso sposare anche come assessore alla Pubblica istruzione, coinvolgendo le scuole cittadine, che non faranno mancare la loro presenza».

L’assessore alle Attività produttive, Ludovico Balsamo, ha presentato le principali novità della Fiera dei Morti, che si svolgerà nel parcheggio di Fontanarossa da oggi al 2 novembre, con circa 220 stand. «Sarà una fiera molto ricca e articolata - ha detto - e presenterà alcuni elementi di novità: sei padiglioni coperti, che garantiranno lo svolgimento delle attività anche in caso di maltempo, un parcheggio gratuito per le persone con disabilità e un parco giochi di oltre 1.600 metri quadrati con una grande ruota panoramica. I servizi comprendono il montaggio dei padiglioni, la pulizia, la sorveglianza notturna, lo speakeraggio multilingua, l’impianto elettrico per tutti gli standisti e la pubblicità su base regionale. La Fiera sarà fruibile tutti i giorni dalle 9 alle 24, esclusi i due giorni non festivi».

Presente al lancio delle iniziative anche il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Castiglione, che ha voluto sottolineare l’importanza di un lavoro di sinergia tra gli organi di governo cittadini per la realizzazione di iniziative che coinvolgano l’intera comunità.