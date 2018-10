"Le Vie del Tesori" spopolano a Catania,e non è finita...

CATANIA - Secondo weekend e ancora una successo a Catania per "Le Vie dei Tesori", con altri 5.100 visitatori che si sono sommati ai circa 3.500 già registrati nel primo doppio appuntamento. Tra i luoghi che si sono svelati, l’inaccessibile cantoria della chiesa di San Giuliano (che domenica prossima dalle 10 alle 13 sarà ancora possibile visitare e sempre solo su prenotazione sul sito www.leviedeitesori.it) e il camminamento sopra Porta Uzeda (di nuovo percorribile sabato prossimo dalle 9,30 alle 13.) E senza tralasciare il Museo Diocesano che racconta la storia della Chiesa etnea tra argenti, paramenti, pitture, sculture e preziosi documenti, pezzi intarsiati e cesellati, gli ex voto per Sant'Agata ma anche oggetti assolutamente laici, come lo spadaccino trovato nel sarcofago di Ludovico II d’Aragona. Ed ancora: le cucine e le dispense dell’antico monastero di San Nicolò L’Arena, gestito da Officine Culturali, un complesso dell’Ordine tra i più grandi d’Europa, oggi riconosciuto Patrimonio dell’Umanità, e il rifugio antiaereo del capoluogo etneo.