Denuncia furto in casa di soldi e gioielli: ladro era nipote 14enne

MANIACE (CATANIA) - A soli 14 anni a Maniace (Catania) si sarebbe introdotto in casa dello zio, dove avrebbe rubato monili in oro per oltre 2.000 euro e 650 euro in contanti e avrebbe poi "piazzato" la refurtiva per ricavarne denaro. Del gesto si sarebbe poi vantato su Whatshapp con un coetaneo, che lo avrebbe invitato a restituire tutto, al quale avrebbe risposto: «Non posso restituire niente. Mi sono mangiato tutto».

E' quanto i carabinieri contestano ad un ragazzo, ritenuto l'autore di un furto avvenuto il 31 agosto scorso in casa dello zio cinquantenne. Il minorenne è stato denunciato per furto in abitazione. In quella occasione l’autore era entrato da una finestra lasciata socchiusa. La vittima aveva denunciato il furto ai carabinieri che, attraverso numerose testimonianze hanno ricostruito l’accaduto. Il quattordicenne avrebbe atteso che lo zio si allontanasse da casa, sarebbe poi entrato dalla finestra ed avrebbe rubato oro e denaro dai cassetti della camera da letto.