Franco Battiato, la foto social che rassicura i fans dopo voci su malattia

Non lo si vedeva da un po'. Assente dalle scene da un anno, Franco Battiato, a sorpresa, appare in uno scatto social dell'amico cantautore Luca Madonia, con cui ha condiviso il momento sereno di un pranzo nella sua villa di Milo. Una foto che ha registrato, sul profilo Fb di Madonia, centinaia di commenti che hanno dato il "bentornato" all'autore di testi meravigliosi come "La Cura" o "Centro di gravità permanente". I fans si sono probabilmente sentiti rassicurati sulle condizioni di salute del Maestro, al centro nei mesi scorsi di un riferimento "sibillino" da parte di uno dei suoi amici, Roberto Ferri, che aveva postato una poesia e un commento, poi rimossi, "all'Amico che fu, e che non mi riconosce più". Una frase che aveva fatto ipotizzare una diagnosi di Alzheimer, subito smentita dai familiari di Battiato che invece era stato poco bene per la rottura di un femore e del bacino.

Nella foto con Madonia, il cantautore originario del Giarrese, 73 anni, appare ancora un po' stanco, ma in buona salute. E questo è ciò che conta.