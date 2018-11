Natale sui pattini a Catania: piroette sul ghiaccio in piazza Università

Catania - Sette euro per gli adulti e sei per i bambini, per una pattinata di mezz’ora sulla pista su ghiaccio di 200 metri quadrati con vista sul barocco che verrà allestita da venerdì prossimo, 16 novembre, al 28 dicembre in piazza Università, nel clima natalizio di una città che nonostante tutto non vuole “spegnersi”; una città che nella crisi finanziaria che l’ha travolta deve trovare soluzioni per restare attrattiva e animata, anche e soprattutto nelle festività forse più nere della sua storia.

Questo perché i turisti - che fortunatamente continuano ad arrivare e a soggiornare - del dissesto sanno molto poco e ancora meno sono interessati al baratro in cui è finito il Comune, essendo affascinati invece da tutto ciò che la città nonostante tutto offre e deve continuare a offrire, e perché il commercio deve essere uno dei pilastri su cui rifondare il rilancio dell’economia di Catania. Saranno dunque feste di fine anno in versione inedita in centro storico, mai come quest’anno al risparmio, ma proprio per questo aperte a iniziative “creative” a costo zero per l’amministrazione comunale, come lo stesso sindaco Pogliese ha auspicato nel recente incontro con le parti sociali, e non potrebbe essere altrimenti.

La proposta avanzata dalla ditta Ice Sicilia, che verserà al Comune la concessione del suolo pubblico, è stata così approvata ieri dall’Ufficio di gabinetto del sindaco, che ha competenza sulla piazza, e autorizzata dalla direzione Attività produttive, per l’utilizzo giornaliero della pista su ghiaccio dalle 8 alle 2, eccetto l’apertura di venerdì, prevista alle 15. «Il Comune non avrà alcun onere per un’iniziativa che per un mese e mezzo sarebbe costata non meno di 50mila euro - spiega l’assessore alle Attività produttive Ludovico Balsamo - e che garantirà l’accesso gratuito in pista ai bambini delle famiglie meno abbienti, il lunedì mattina. E’ essenziale il fatto che la pista su ghiaccio non crea alcuna concorrenza con i mercatini natalizi di via Etnea, né col settore alimentare, attirando nel contempo famiglie e turisti a tutto vantaggio del centro storico».

La struttura, che essendo amovibile non ha richiesto pareri tecnici, sarà collocata sul lato sud est della piazza, accanto a Palazzo San Giuliano e di fronte al Palazzo centrale dell’Università. Ai catanesi, magari non tutti provetti pattinatori sul ghiaccio, ma di certo esperti in equilibrismi per giungere quando possibile alla fine del mese, non resta che immergersi tra poco in questa inedita atmosfera natalizia, pronti a rialzarsi dopo qualche scivolata, come del resto anche Catania deve fare al più presto.