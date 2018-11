Alla partita con un “Black Thunder" nascosto nel reggiseno: tifosa arrestata a Catania

Catania - Domenica scorsa, 11 novembre, nel corso dei controlli disposti allo stadio "Massimino", dal questore di Catania Alberto Francini, è stata arrestata una tifosa del Catanzaro, Ester Pugliano. La donna, 37 anni, a Catania per assistere all'incontro di serie C tra la sua squadra e quella rossazzurra, aveva portato con se, nascondendolo nel reggiseno, un artificio pirotecnico del tipo“Black Thunder”.

E’ apparso chiaro agli agenti che la donna, deteneva l’oggetto in questione in relazione alla partita a cui doveva assistere, al fine di farne presumibilmente uso, possibilmente all'interno dello stadio “Massimino” o nelle vicinanze. Per la supporter sarà avviata, inoltre, la procedura per l’emissione del Daspo.