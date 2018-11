Catania, Amt sulla strada giusta: da sabato operativi 42 nuovi autobus

CATANIA - Domani 16 novembre, a partire dalle ore 10, nell'area compresa tra piazza Duomo, piazza Università e il tratto di via Etnea fino ai Quattro Canti verrà aperto un vero e proprio "Open Bus Village", con la presentazione alla città dei nuovi mezzi di trasporto che da sabato prossimo saranno a disposizione dell'Azienda trasporti rafforzando la flotta che già opera su strada. Per l'occasione, oltre alla presentazione dei nuovi bus - alla presenza del sindaco Pogliese, dell’assessore Parisi, del presidente dell’Amt Bellavia e dei dirigenti e dei funzionari che hanno operato per realizzare, programmazione e buone pratiche nell'utilizzo dei finanziamenti - verrà svolta anche un'attività di informazione sulle politiche comunitarie, sui relativi fondi europei e in particolare sul Pon Città Metropolitana, coordinato dall'Agenzia per la Coesione territoriale (presidenza del Consiglio dei ministri), che vede coinvolte insieme a Catania altre 13 città metropolitane italiane.

«La dotazione dei 42 nuovi autobus, per un importo complessivo di oltre 14 milioni di euro - hanno spiegato il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore Sergio Parisi- rientra tra i finanziamenti a fondo perduto interamente a carico dell'Europa, senza alcun onere per il Comune di Catania. Questo importante intervento sulla mobilità cittadina, avviato nel 2016, rappresenta l'inizio di una serie di azioni previste all'interno di una strategia integrata, voluta dall'Accordo di partenariato Europa 2020, finalizzata all'innalzamento della qualità dei servizi offerti al cittadino negli ambiti della sigitalizzazione (Smart Cities), della mobilità sostenibile, dell'efficientamento energetico e dell'inclusione sociale».

La nuova dotazione di mezzi consentirà una maggiore regolarità delle tratte, un migliore comfort per i passeggeri oltre ad un innalzamento dell’efficienza e della sicurezza, con l'obiettivo primario che vede al centro di questo processo il cittadino quale attore principale del contesto urbano.

Sempre domani venerdì 16, a partire dalle ore 16, nel Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele 121 a Catania, si terrà un workshop sulla sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana, organizzato dal Comune di Catania-Direzione Politiche comunitarie, dall'Agenzia per la Coesione territoriale, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Catania, dell'Ordine e Fondazione degli Ingegneri di Catania e dell'Ordine e Fondazione degli Architetti di Catania. All'evento parteciperanno anche rappresentanti delle città metropolitane di Napoli, di Reggio Calabria e di Messina per condividere le loro esperienze e le buone pratiche messe in atto nell'ambito della mobilità.