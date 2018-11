Catania allagata da grandine e pioggia: Archi della Marina sommersi da ghiaccio

Catania - Non un semplice nubifragio, ma anche una violenta grandinata che ai tanti automobilisti in giro per la città, ha messo proprio paura. Serata di pioggia intensa e di grandinata a Catania, che si è ritrovata "allagata" e "imbiancata" già dal pomeriggio di oggi. Molti gli automobilisti, che soprattutto nelle zone del centro storico, sono stati costretti a fermarsi o comunque a rallentare per la preoccupazione che potesse accadere qualcosa di grave. In città infatti sono caduti chicchi di grandine grossi come acini d'uva: in qualche caso, come ad esempio in via Pietro Mascagni o vicino al porto, le strade sono state coperte da bianche chiazze di ghiaccio, che si sono formate appunto per la caduta della grandine.

Le auto (qualcuno lamenta danni alla carrozzeria o addirittura la rottura del parabrezza), hanno corso il rischio di galleggiare tra le lastre di ghiaccio. La pioggia ha inondato vie e piazze rendendo difficoltosi la percorribilità alle auto, o l'attraversamento ai pedoni. Disagi anche nel quartiere periferico di Librino, dove alcuni parcheggi, in particolare lungo viale Moncada, sono stati sommersi dalla pioggia e dal fango. Grande giornata di lavoro per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania che hanno già effettuato 47 interventi. I quartieri del Pigno, Zia Lisa, Villaggio Santa Maria Goretti e le zone di San Giuseppe La Rena e Fontanarossa, le zone di maggiore impegno. In provincia invece particolarmente colpito dal maltempo il Comune di Riposto. Squadre di vigili del fuoco sono arrivate in supporto dai Comandi provinciali di Siracusa e di Messina.

Situazione altrettanto complicata nel Taorminese, dove a causa dell'esondazione del torrente Sirina, ci sono sono state anche auto trascinate dalla furia dell'acqua.

L'"inferno" che si è scatenato sarebbe dovuto allo scontro tra l'aria fredda che comincerà a soffiare anche in Sicilia, nei prossimi giorni, e le temperature, ancora calde del mar Jonio. Nell'isola comunque il quadro climatico dovrebbe migliorare a partire da domani pomeriggio.