CATANIA - Aveva fatto allontanare un suo collega 80enne, parcheggiatore abusivo come lui, da piazza Europa, a Catania, per accaparrarsi la zona, e all'anziano aveva poi concesso di poter tornare negli orari di minor affluenza. E' quanto hanno scoperto agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo Ognina dopo aver trovato l'80enne in lacrime.

Il parcheggiatore abusivo che voleva avere il controllo della zona è stato sanzionato ed anche denunciato per minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale. In passato l’uomo era già stato denunciato da agenti dello stesso commissariato per estorsione in concorso nei riguardi di un altro parcheggiatore al quale, con violenza e procurandogli gravi lesioni, aveva imposto di allontanarsi da piazza Europa.