Ordine dei Medici Catania, un odontoiatra eletto revisore dei conti

Catania - Con oltre 1.600 preferenze, Nico Sofia è stato nominato revisore dei conti dell’Ordine dei Medici di Catania. Alla lista “Ordiniamoci”, a cui il dottore appartiene, sono andati 1395 voti staccando di gran lunga le altre liste rivali. Per la prima volta nella storia dell’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Catania, un odontoiatra risulta eletto come revisore dei conti. Ultimate le procedure il dottor Sofia ha preso la parola ringraziando i presenti e sottolineando la sua profonda gratitudine verso tutti i colleghi che lo hanno sostenuto in questa esperienza elettorale. Successivamente il dottor Sofia ha esortato i colleghi ad aiutarlo nel suo nuovo incarico con suggerimenti, idee e confronti diretti per poter svolgere al meglio il suo compito.