CATANIA - I progetti di rilancio ci sono, la buona volontà da parte dei commercianti pure. Peccato che manchino gli interventi per garantire la sicurezza all'interno di piazza Maiorana a Catania. Un degrado continuo (e perfino imbarazzante) davanti agli occhi di turisti e catanesi che ogni giorno attraversano la zona a pochi passi dalla Movida etnea e dal centro storico.

«E' solo una grossa incompiuta circondata da tanta emarginazione e tanta, tantissima spazzatura- sottolinea Manuela Finocchiaro, studentessa di Scienze Politiche-. Venire qui per leggere un libro oppure sedersi su una panchina per chiacchierare con i colleghi è impossibile. In tutta la piazza ci sono bivacchi di fortuna mentre gli spazi tra le auto parcheggiate vengono usati come bagni a cielo aperto». «Qui si ritrovano decine di sbandati che la sera si ubriacano, e in preda ai fumi dell'alcool si picchiano tra loro- racconta Rosario Cosentino, abitante del quartiere - a questo bisogna aggiungere anche gli schiamazzi e le urla che praticamente non ci fanno chiudere occhio. La sicurezza e la vigilanza? Inesistenti, eppure ci troviamo a pochi metri dalla caserma Cardile».

Ci sono state prima le segnalazioni di associazioni e comitati cittadini, poi le petizioni e infine le pubbliche assemblee in piazza Maiorana: nel corso degli ultimi anni le richieste di decoro e vigilanza sono rimaste inascoltate. «A questo punto sarebbe meglio eliminare la piazza e al suo posto farci un parcheggio per le auto visto che qui non si riesce mai a trovare un posto libero». A lanciare la provocazione è Lorenzo Pensacola, commerciante di via Monsignor Ventimiglia. «I negozianti sono i primi ad essere danneggiati da questa situazione perché, tra bivacchi e risse tra ubriachi, le persone preferiscono non passare da qui per non essere costretti a vedere uno spettacolo tanto deprimente».