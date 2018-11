Catania, pomeriggio da incubo in via Giuffrida per un incidente: traffico in tilt

CATANIA - Tardo pomeriggio di caos oggi a Catania per un incidente stradale a catena in viale Mediterraneo che ha paralizzato la via Vincenzo Giuffrida e le strade limitrofe come viale Vittorio Veneto e Viale Raffaello Sanzio dove si sono formate lunghe code di auto che per lungo tempo hanno proceduto a passo d'uomo. L'incidente ha coinvolto cinque mezzi (quattro automobili e un autocarro) e ci sarebbero anche quattro feriti in condizioni non gravi, trasportati al Pronto soccorso del Policlinico e in quello del Garibaldi: secondo quanto è stato possibile ricostruire si tratta dei conducenti di due mezzi e di due giovani passeggeri.

Dalle 17.45 tutta la zona a valle del viale Mediterraneo è diventata un grande caos e i disagi alla circolazione hanno ben presto interessato anche la circonvallazione. Sul posto sono intervenute una pattuglia della polizia stradale di Randazzo e i vigili urbani di Catania. Persino le forze dell'ordine e i carro attrezzi chiamati a intervenire hanno avuto difficoltà a raggiungere la zona dell'incidente, che si è verificato poco prima dello svincolo per Canalicchio.