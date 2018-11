Chiosco a San Cristoforo era "covo di pregiudicati": sospesa attività

Catania - Sospensione dell'attività per 15 giorni per un chiosco ubicato a Catania nel quartiere di San Cristoforo, tra via della Concordia e piazza Caduti del Mare. Secondo l'attività di accertamento e controllo svolta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, l'esercizio pubblico era diventato un luogo di aggregazione e ritrovo per pregiudicati (persone, nel caso in specie, gravate da reati penali come spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro la persona e il patrimonio).

I carabinieri hanno quindi richiesto al Questore l’emissione del decreto di sospensione dell’attività. I militari, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile, hanno notificato il provvedimento al titolare, affiggendo degli avvisi sulle serrande dell’esercizio pubblico.