Catania, incidente in viale Veneto: auto si ribalta al centro della carreggiata

CATANIA - Un incidente stradale è appena avvenuto in viale Vittorio Veneto a Catania. Un'auto, presumibilmente una Panda di colore verde come si evince dalla foto inviata in redazione, si è ribaltata al centro della carreggiata dopo aver tamponato una Smart. Al momento non si hanno notizie di conseguenze gravi per gli occupanti dei veicoli coinvolti, mentre conseguenze ci sono state sul traffico che in breve tempo è diventato caotico nella zona dell'incidente, dove dopo poco tempo sono sopraggiunte le forze dell'ordine per accertare la dinamica dello scontro.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI