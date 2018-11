«Chi e che cosa sta facendo per ripulire i torrenti?», il M5S chiede chiarezza

«Le piogge torrenziali dello scorso mese hanno mandato in tilt Catania, causando danni e messo a rischio l’incolumità di cittadini ed automobilisti, che sono rimasti intrappolati nelle auto a causa dell’allagamento di molte zone della città. Gli interventi straordinari messi in campo dal Genio Civile su input della Regione sono un pannicello caldo, per correre ai ripari da un rimpallo tra Genio Civile e Comune, che ha portato alla mancata pulitura di canali e torrenti, che interessano il perimetro urbano della città».

Lo afferma in una nota la deputata regionale del M5s, Angela Foti e la consigliera comunale Lidia Adorno. Le due esponenti del M5s hanno presentato, anche, due distinti atti - un’interrogazione parlamentare all’Ars e un’interpellanza consiliare - per chiedere alla Regione «chiarimenti sulle competenze per interventi di manutenzione e pulitura dei canali e dei torrenti, che attraversano Catania» e al Comune «di conoscere quali misure intende mettere in campo in via precauzionale e a tutela della pubblica incolumità, se è stato predisposto un cronoprogramma degli interventi per canali e torrenti, insieme ad un piano straordinario di pulizia delle caditoie abbandonate a se stesse da anni». E ancora «quando verranno sbloccate le risorse stanziate per le opere da realizzare, previste dal Patto per Catania - primo tra tutti l'allacciamento Bbe, la risagomatura di alcuni tratti di torrenti spesso cementificati - e finalmente avviati i lavori».