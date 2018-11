CATANIA - Via libera dalla Giunta regionale al provvedimento finanziario per venire incontro alle difficoltà del Comune di Catania. Ieri pomeriggio la squadra del governatore Nello Musumeci ha approvato la misura che prevede lo stanziamento di una consistente somma - 20 milioni di euro - che permetterà al Comune di pagare i due stipendi arretrati ai dipendenti comunali e a quelli delle società partecipate. A questo punto il decreto andrà in Commissione finanze, po, entro venerdì 30 sarà all'Ars per l’approvazione definitiva. Quindi bisognerà attendere i tempi per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e, molto probabilmente entro la metà di dicembre, la somma sarà versata nelle casse del Comune.

L’amministrazione Pogliese potrà contemporaneamente contare anche sulle somme che arriveranno dal pagamento della rata a saldo dell'Imu e sui fondi che si spera di ottenere entro l’anno per il saldo del contributo di solidarietà statale che verranno sbloccati dall'approvazione in Consiglio del rendiconto 2017.

Dal prossimo anno, poi, l’amministrazione – attraverso i tecnici della Ragioneria e dell’assessorato al Bilancio - avvierà la preparazione di un bilancio che dovrà essere in equilibrio e che poi passerà al vaglio del ministero.





