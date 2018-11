Dopo Diletta, ecco Agata: catanesi belle e brave icone dello sport in tv

CATANIA - Si definisce “una donna in rinascita” la catanese Agata Alonzo, da un mese nuovo volto del calciomercato in tv al fianco del direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello.

Agata è una ragazza che ha avuto fame di vita. Proprio quella che, in Sicilia, a volte, l’ha anche spiazzata perché la portava su strade non sempre all'altezza dei suoi sogni. Ma questi, si sa, si concretizzano dinanzi a un bivio, tirando fuori tutto il coraggio che si ha dentro. Ecco perché il battito del suo cuore oggi ha due ritmi: uno frenetico e travolgente, che segue il tempo del “confezionamento” del noto programma sportivo negli studi televisivi milanesi; l’altro sinuoso e nostalgico, che la riconduce alla Sicilia e ai suoi affetti: papà Lorenzo, mamma Daniela, il fratello Ettore e la sorella Karol.

Senza giri di parole, la conduttrice televisiva, a 27 anni, ha un curriculum mozzafiato, come le sue curve. Classe 1990, Agata inizia a muovere i primi passi appena maggiorenne, nel 2008, quando gareggia per Miss Italia e, l’anno seguente, per Miss Mondo. Non riuscirà a indossare le ambite fasce in gara, ma quei concorsi le aprono le porte alla co-conduzione del talent “Mettiamoci all’opera”, al fianco di Fabrizio Frizzi. Come tutte le esperienze, però, anche questa finisce. Ma, col senno di poi, il destino si può dire che fosse stato già tracciato.

Partecipa alla prima edizione di Temptation Island e nel 2012 è la volta di “Sala Stampa”, il programma calcistico di Antenna Sicilia in cui Agata affianca i giornalisti per due anni consecutivi.

«Erano gli anni d’oro del Catania - racconta la conduttrice - tant'è che la squadra brillava in tutti gli stadi e per me lavorare ad Antenna Sicilia era motivo di orgoglio. Avevo poco più di vent'anni e ho imparato sul campo a parlare di sport: nasco come modella, ma non mi sono mai posta limiti. In famiglia sono tutti super tifosi rossazzurri e la gioia nel vedermi realizzata all'interno di un programma sportivo locale era tanta».

Com'è nata l’opportunità di Sportitalia?

«Da un incontro inaspettato: mi sono ritrovata a parlare con il direttore del programma, Michele Criscitiello che ha visto in me una ragazza brillante e mi ha dato questa opportunità di lavoro: oltre a posare per importanti fotografi italiani ed esteri, conto di finire presto gli studi in Scienze della comunicazione. Sto realizzando, dunque, una prospettiva professionale, sfruttando la mia immagine anche in altro modo: sono una modella che si appresta a diventare una giornalista sportiva. Ecco perché mi definisco una donna in rinascita».

La soddisfazione sarà alle stelle.…

«Sono molto felice e non dimentico le mie origini: ormai è una consuetudine aprire la trasmissione parlando dei risultati del Catania, che sta venendo fuori da una brutta crisi e, nonostante non stia brillando, mi piace ricordarla. È sempre nei miei pensieri e anche nei miei discorsi».

Qual è il ricordo più bello che la lega agli anni catanesi?

«La Sicilia insegna a lottare e ad affrontare la vita a muso duro. Da questa terra si apprendono le basi del mestiere, ma poi si deve andare altrove per metterle in pratica. In Sicilia ho lasciato sempre un pezzo di cuore perché nessun altro posto è come casa propria. Salutare gli affetti più cari mi è pesato parecchio: la famiglia è al di sopra di tutto. Lo scriverei con il sangue. Rimango aggrappata ai miei valori e a ciò che realmente conta nella vita. Le telecamere possono abbagliare in vari modi, ma la cosa più importante è ricordarsi che oltre alla bellezza c’è e ci deve essere qualcosa in più. Motivo per cui bisogna studiare molto e impegnarsi in tutto ciò che si fa. In trasmissione potrei limitarmi a stare seduta sullo sgabello e fare i saluti, invece dedico intere giornate al lavoro di redazione per prepararmi al programma del giovedì, fino alla conduzione del tg».

Che messaggio vorrebbe mandare ai giovani?

«Di credere in se stessi, senza perdere mai la speranza e di non sentirsi mai in ritardo. Quando si ha consapevolezza delle proprie capacità lo si può sempre dimostrare, a patto che l’interlocutore sia una persona in grado di capire, altrimenti è meglio tacere. Non bisogna mai accontentarsi né sentirsi “arrivati”, reinventandosi ogni giorno, anche quando la sera prima ci si addormenta con il cuscino pieno di lacrime: l’importante è che, il giorno dopo, ci si alzi con la testa vuota e un grandissimo sorriso per riempirsi di altro».

Come si immagina tra un paio d’anni?

«Moglie, mamma e giornalista. Le tre figure possono coesistere, ma ovviamente non deve mancare la prospettiva. Mi sento molto fortunata per l’avventura che sto vivendo. Sarà un trampolino di lancio per vivere ancora tante altre esperienze. E stavolta non mi fermerò perché ci sto mettendo anima e corpo. Tutti i sacrifici sono e continueranno a essere ricompensati, anche perché ho le idee chiare e so già dove voglio arrivare “da grande”… ».