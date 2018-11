Catania, nella pasta pure un verme: sorpresa a tavola al Convitto Cutelli

CATANIA - La foto sopra è stata scattata da uno studente del Convitto Cutelli. E mostra un “ospite” sgradito trovato nel piatto di pasta e parmigiano servito venerdì scorso durante il pranzo.

Il ragazzo, basito, ha chiesto spiegazioni all'inserviente di turno, il quale, candidamente, ha risposto: «Mi spiace, ma talvolta può capitare. Sai, in cucina ci sono i legumi...». Come fosse tutto normale, un ingrediente caduto lì per caso.

Lo studente, perplesso, è tornato al tavolo, ovviamente non ha mangiato la pasta ed è andato via digiuno.

Ma non sarebbe la prima volta che un verme viene trovato nel piatto. Pare, infatti, che, due settimane addietro abbia fatto la sua comparsa anche nel piatto di pasta e legumi. Ma, in quella occasione lo studente non avrebbe detto nulla, pensando fosse solo un caso. Venerdì scorso, invece, riecco l’animale tra le “conchiglie” in bianco.