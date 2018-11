Catania, 22enne cade da camion e rischia di morire: denunciato lo zio datore di lavoro

CATANIA - Va a lavorare (in nero) con lo zio, che lo pagava meno di 3 euro l'ora, ma cade dal camion perché non aveva dispositivi di sicurezza e rischia di morire. E' quanto avvenuto a un ragazzo di 22 anni di Catania, ora ricoverato all'ospedale Cannizzaro, che ieri ha avuto un incidente sul lavoro in zona Barriera. Lo zio, 50 anni, è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia di Stato etnea per i reati di sfruttamento dello stato di bisogno del lavoratore, reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e lesioni colpose.

Il personale del commissariato Borgo-Ognina ha scoperto tutto quando il ventiduenne è stato trasportato con una ambulanza e con codice rosso, visto il pericolo di vita, al pronto soccorso dell’Ospedale Cannizzaro. Qui i medici gli hanno riscontrato diversi traumi alla testa e in altre parti del corpo e gli hanno dato una prognosi di 30 giorni.

La polizia ha poi ricostruito - anche attraverso testimoni - che il giovane si era recato presso un residence in zona Barriera per aiutare lo zio in lavori edili presso un’abitazione e nella raccolta di legname accatastato nel condominio. Mentre caricavano il lgename lo zio e datore di lavoro, ha ordinato al nipote di salire sopra il mezzo e pressare la legna per metterne ancora. Ma - segnalano le forze dell'ordine - il giovane non era stato fornito dei previsti dispositivi di protezione, tra cui casco, e cinture, indispensabili per prevenire i rischi di caduta dall’alto.

Il ragazzo avrebbe perso l’equilibrio ed è caduto dal mezzo rimanendo esanime per terra e, solo grazie al tempestivo intervento di altre persone, che hanno chiamato l’ambulanza, è stato soccorso.