Catania, picchia in strada la compagna che gli nega i soldi per l'alcool

CATANIA - Dipendente da alcol e droga, ha chiesto denaro alla convivente 21enne per comprare dell’alcool e al suo diniego l’ha inseguita in strada per picchiarla incurante del fatto che la giovane avesse in braccio il loro figlio di otto mesi. E’ stata questa l’ultima di una serie di vessazioni durata due anni che ha portato all’arresto a Catania di un uomo di 31 anni, ora accusato di maltrattamenti in famiglia. A bloccarlo sono stati i carabinieri, avvertiti dai vicini. La ragazza, medicata sul luogo dagli operatori del 118 è stata giudicata guaribile in alcuni giorni per alcune lesioni nel viso. Il convivente è stato posto agli arresti domiciliari nell’abitazione del genitori.