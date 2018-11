Mercatino Pulci lasciato sporco, il Comune lo "sospende" per una settimana

Catania - Il mercatino delle Pulci che si svolge ogni domenica in Via Amerigo Vespucci (area antistante il dismesso mercato ortofrutticolo a San Giuseppe la Rena), è stato sospeso per una settimana su decisione del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore alle attività produttive Ludovico Balsamo e pertanto domenica prossima non si svolgerà.

La decisione dell’amministrazione comunale scaturisce dalla presa d’atto che, nonostante i ripetuti solleciti ai circa 200 operatori, a lasciare puliti gli spazi occupati, allo smontaggio delle attrezzature mercatali, sul suolo pubblico restano invece montagne di rifiuti che procurano disagi ai residenti, oltre a far aumentare i costi per lo smaltimento indifferenziato in discarica. «Nonostante -spiega Ludovico Balsamo- un accurato servizio di vigilanza da parte del Corpo di Polizia Municipale, unitamente a personale della Direzione Sviluppo Attività Produttive invitando gli operatori autorizzati a lasciare i posteggi assegnati, puliti e liberi da rifiuti o da altri suppellettili, ogni domenica siamo costretti a rimuovere quintali di materiale di ogni tipo, costringendoci a impiegare diverse unità di personale delle nettezza urbana con costi per la collettività non indifferenti. Una situazione intollerabile che non può essere accettata, anche perché gli operatori sanno bene che qualora la situazione perdurasse valuteremmo seriamente l’opportunità di sospendere definitivamente il mercatino e revocare i posteggi già assegnati».

Del provvedimento di sospensione temporaneo di domenica 2 dicembre del mercatino delle Pulci, l’assessore Balsamo ha informato preventivamente i rappresentanti sindacali, che alla luce degli elementi esposti in merito alle pessime condizioni in cui viene lasciato lo spazio antistante il mercato ortofrutticolo a conclusione delle attività degli operatori, hanno espresso parere favorevole alla sospensione per una settimana, sollecitando altresì l’amministrazione a provvedere alla predisposizione di maggiori controlli anche nelle vie limitrofe all’area occupata dal mercatino.

In passato era stato anche l’assessore all’Ecologia, Fabio Cantarella a ipotizzare la sospensione dei mercati qualora gli operatori non avessero osservato il rispetto della bonifica dell’area a loro assegnata. Il provvedimento è stato applicato anche alla “Fera o’ luni” dove gli operatori a fine orario di lavoro ripuliscono l’area loro assegnata provvedendo anche alla differenziata.